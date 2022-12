"Wygraliśmy! Dzięki działaniom naszego ośrodka prorosyjski faszysta Wojciech Olszański został skazany na kolejny wyrok w postępowaniu karnym" - przekazał w piątek na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Jaszczur" dostał kolejną karę. "Za atakowanie i krzywdzenie osób pochodzenia żydowskiego oraz osób o odmiennych poglądach"

Obecnie "Jaszczur" odsiaduje wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Po zakończeniu odsiadywania wyroku patostreamer, antysemita i nacjonalista natychmiast będzie musiał wykonywać kolejną karę - dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznie użytecznych. Ośrodek wyjaśnił, że sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał go "za atakowanie i krzywdzenie osób pochodzenia żydowskiego oraz osób o odmiennych poglądach".

Jak czytamy, śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez ośrodek w dniu 30 grudnia 2021 roku. Dochodzenie prowadziła prokurator Dorota Rogowska-Borys. Natomiast wyrok zapadł 30 sierpnia 2022 roku.

Wojciech Olszański miał liczne problemy z prawem

To nie pierwsze problemy z prawem Olszańskiego. Patostreamer 11 listopada 2021 roku razem z Marcinem O. i Piotrem Rybakiem zorganizowali marsz w Kaliszu. Podczas tego wydarzenia doszło do spalenia tekstu kopii przywileju kaliskiego (dokumentu przyznającego prawa żydom) oraz wykrzykiwano hasła antysemickie. Organizatorzy wydarzenia zostali zatrzymani przez policję i trafili do aresztu. 30 listopada sąd w Kaliszu wskutek wniosku obrońcy, wypuścił O. i Olszańskiego po wpłaceniu przez nich kaucji.

Przed antysemickim happeningiem w Kaliszu Olszański dawał wyraz swojej nienawiści w licznych internetowych programach. W jednym z nich przekonywał, że "Protokoły mędrców Syjonu", spreparowana broszura traktująca o żydowskim spisku, to ważna i wartościowa lektura. Dalej mówił: "Chciałem podziękować Panu Bogu wszechmogącemu w trójcy przenajświętszej jedynemu, że stworzył mnie gojem. Goj - to brzmi dumnie. Jestem polskim, niekoszernym gojem, jestem gojem w swoim gojstwie do końca. Wierzę w Jezusa Chrystusa zbawiciela naszego. Wierzę, że zawarł z nami nowe przymierze. Wierzę w tradycję słowiańską, wierzę w polski, chrześcijański, słowiański kościół. Goj - to brzmi dumnie, dziękuję ci, Boże, że nie stworzyłeś mnie żydem".

29 stycznia tego roku Olszański podczas manifestacji antyszczepionkowców w Bydgoszczy nawoływał do zabicia posłów. W związku z tym poseł Platformy Obywatelskiej, Paweł Olszewski, złożył doniesienie do prokuratury. Wojciech Olszański został wówczas aresztowany przez policję w Bydgoszczy. 13 maja Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uchylił areszt tymczasowy oskarżonemu o grożenie śmiercią posłom i dziennikarzom i zastosował wobec niego dozór policyjny. Więcej informacji na temat Olszańskiego w tekście poniżej:

