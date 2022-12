Do uchwały o Rosji PiS dodał Smoleńsk. Doszło do przepychanek, Suski wyrwał telefon Jachirze

Posłowie opozycji skandowali w Sejmie: "ruski agent", gdy do uchwały w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm PiS dodało uchwałę Macierewicza o katastrofie smoleńskiej. Posłanka PO Klaudia Jachira zaczęła nagrywać Kaczyńskiego. Następnie doszło do przepychanek, a poseł Marek Suski wyrwał jej telefon. Do uchwały odniósł się następnie sam Antoni Macierewicz.

