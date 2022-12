Mocne słowa Owsiaka do Kaczyńskiego: "Mam Pana serdecznie dość! Pan przeszkadza Polakom żyć"

Zobacz wideo Na mównicy o "brukselskim szantażu", a posłowie oglądają mecz. Co za reakcja na obronę karnego!

Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję ds. zbadania wpływów rosyjskich na politykę energetyczną w latach 2007-2022. Do planów partii rządzącej odniósł się Jerzy Owsiak. We wpisie na Facebooku skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego podkreślił, że "radziłby powołać komisję ds. ochrony zdrowia Polaków".

"Obserwuję ten stan rzeczy od 30 lat. I powiem Panu krótko - takiego bałaganu, jaki zaistniał w kilku ostatnich latach, jeszcze nie widziałem. Polska ochrona zdrowia z trudem leczy. Polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana, ponieważ w ostatnich latach w sposób skandaliczny Pana rząd przesuwa pieniądze publiczne w sektory oddalone od ochrony zdrowia. Pana rząd marnotrawi publiczne pieniądze mimo próśb Polaków" - napisał szef WOŚP, dodając, że to prezes PiS "osobiście decyduje o tym, aby miliardowe nakłady nie szły na onkologię, a były przeznaczane na media publiczne".

Owsiak nawiązał również do afery respiratorowej. Jak zaznaczył, to ona powinna być tematem komisji. "Jest Pan totalnie oderwany od rzeczywistości, Pana wypowiedzi, które obrażają, które są rasistowskie, także we mnie wzbudzają strach! To Pan jest winny wywołania wojny polsko-polskiej" - podkreślił we wpisie. "Chciałbym powiedzieć to, co mówię zawsze przy naszej fundacyjnej pracy - jeżeli z nami nie grasz, to nie przeszkadzaj. Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć normalnie, godnie i sprawiedliwie. Mam Pana serdecznie dosyć!" - dodał.

PiS złożył w Sejmie projekt o powołaniu komisji ds. polityki energetycznej

"Telewizja publiczna jest jednopartyjna, zdemoralizowana, zła"

Jerzy Owsiak odniósł się również do kwestii zwiększenia dofinansowania Telewizji Polskiej. "Przez 3 dni tego tygodnia wydaliśmy ponad 65 milionów złotych kupując 479 urządzeń medycznych dla 83 placówek w całym kraju. A tutaj lekką ręką, bez żadnych konsultacji, bez nawet krzty zdrowego rozsądku, który by nakazywał także od polityków zaciśnięcia pasa, będą debatowali o kolejnym wyrwaniu kasy dla siebie" - napisał.

"Kiedy nadchodzi bieda, o której sami oni mówią najczęściej, strasząc nas każdego dnia, kolejne setki milionów mogą zostać wyciągnięte z budżetu i zostaną zagarnięte przez jedną partię! Bo telewizja publiczna jest jednopartyjna, zdemoralizowana, zła, mówiąca nieprawdę, pełna szczucia i dyskredytowania i dzielenia nas, Polaków - stwierdził Owsiak.

Jak dodał, przez 30 lat Fundacja WOŚP zebrała ponad 1 mld 750 mln złotych i zakupiła blisko 70 tys. urządzeń.

