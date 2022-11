Wielkopolska. Dwukrotnie zgwałcił kuzyna z niepełnosprawnościami. Sąd zaostrzył karę

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał Mikołaja G. winnym zarzucanych mu czynów i skazał na trzy lata więzienia. Zakazał mu również zbliżać się do pokrzywdzonego kuzyna i kontaktować się z nim.

Z takim wyrokiem nie zgodził się prokurator Michał Jopek. - Spójrzmy na pokrzywdzonego w końcu. Dziecko niepełnosprawne. Dziecko, które znalazło się w katastrofalnej sytuacji, nie może się wydostać z łazienki, jest gwałcone przez osobę bliską, której ufało. Później jeszcze wręcz zastraszane, żeby nikomu o tym nie mówił. To są okoliczności tej sprawy i kara 3 lata za to? Gdzie kara najniższa za zgwałcenie to jest 3 lata? Dla mnie to jest nieporozumienie; nie zgadzam się z tym i nie mogę się z tym pogodzić - mówił prokurator, cytowany przez Polską Agencję Prasową, dodając, że "nie pogodzi" się z tym, jeśli ta kara zostanie utrzymana.

Sąd zaostrzył karę dla gwałciciela

Ostatecznie w środę Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że Mikołaj G. dokonał dwóch gwałtów - tu zmienił kwalifikację prawną jednego z czynów - i zaostrzył karę, skazując go na pięć lat pozbawienia wolności. Sąd skierował również do ponownego rozpatrzenia zarzutu z art. 200 Kodeksu karnego (dot. seksualnego wykorzystywania małoletniego), od którego Mikołaj G. został uniewinniony przez Sąd Okręgowy.

Wyrok jest prawomocny.

Dwukrotnie zgwałcił ośmioletniego kuzyna

Do zdarzeń doszło w 2018 roku w gminie Szydłowo w Wielkopolsce. Ośmioletni wówczas chłopiec - jak ustalili śledczy - został dwukrotnie zgwałcony przez 17-letniego kuzyna. Ośmiolatek jest osobą z niepełnosprawnościami - ma problemy ze słuchem, mową, a w tamtym czasie miał również problemy z poruszaniem się.

Kilka miesięcy po drugim gwałcie chłopiec próbował popełnić samobójstwo. Prokurator uważa - jak podaje "Gazeta Wyborcza" - że nie wytrzymał psychicznie, ponieważ nikt mu nie wierzył. Policję zawiadomiła dopiero szkoła.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.