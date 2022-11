Kraków. 13-latka jechała konno. Na skrzyżowaniu wjechał w nią samochód. Trafiła do szpitala

We wtorek 29 listopada w Krakowie doszło do poważnego wypadku. Samochód osobowy uderzył w jadącą na koniu 13-letnią dziewczynkę. Dziecko oraz kierująca pojazdem 40-letnia kobieta trafiły do szpitala. W wypadku ucierpiało również zwierze, które zostało przetransportowane do wrocławskiej lecznicy. Policja ustala szczegóły zdarzenia.

