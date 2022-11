Makabryczne odkrycie w Lusowie. Znaleziono zwłoki kobiety - ciało było pozbawione głowy

Jak podaje portal epoznan.pl, wezwanie dotyczyło jednego z mieszkań w Lusowie pod Poznaniem w województwie wielkopolskim. We wtorek 29 listopada straż gminna przyjęła zgłoszenie od sąsiadów zaniepokojonych długą nieobecnością jednej z lokatorek. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze. Strażnicy przez kilka minut próbowali dostać się do mieszkania 71-letniej kobiety. Po bezskutecznych próbach wezwali na miejsce straż pożarną i policję.

Tragedia w Lusowie pod Poznaniem. Służby odkryły zwłoki kobiety. Ciało było pozbawione głowy

- Policja została wezwana na miejsce we wtorek po godz. 20. Drzwi były zamknięte, więc konieczne było siłowe wejście do środka. Na miejscu, w jednym z mieszkań znaleźliśmy zwłoki z bardzo poważnymi obrażeniami - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Marta Mróz z poznańskiej policji.

Ciało było poważnie okaleczone i pozbawione głowy. Kobieta nie żyła od kilku dni. Na miejsce zdarzenia wezwano prokuratora, który przejął śledztwo. - Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono wszystkie ślady. Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej do dalszych badań. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok - wyjaśniła policjantka.

Sąsiedzi byli zmartwieni tym, że od dłuższego czasu nie widzą 71-letniej kobiety, która na co dzień mieszkała sama. "To, że drzwi mieszkania były zamknięte, wskazywać może na to, że sprawca musiał zostać do środka wpuszczony. Nie było żadnych śladów włamania" - pisze nieoficjalnie dziennikarze "Faktu".

