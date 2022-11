Kolejne alerty IMGW. Śnieg, marznący deszcz i gołoledź. Kiedy i gdzie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na 1 i 2 grudnia ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. W wielu rejonach kraju będą występować słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Pogoda - czwartek i piątek z zagrożeniami meteorologicznymi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o ostrzeżeniach meteorologicznych mających wystąpić w kraju 1 i 2 grudnia. Ostrzeżenie dotyczy marznącego deszczu, który spowoduje gołoledź. Opady mają potrwać nie dłużej niż 12 godzin.

W czwartek alerty mają zostać wydane w województwach: podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

W piątek zakres alertów znacząco się rozszerzy. Ostrzeżeniem zostanie objęte 6 województw: podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie.

Pogoda - prognoza IMGW na nadchodzący tydzień. "Będzie pochmurnie i mgliście"

Do środy 30 listopada zachmurzenie będzie duże. Miejscami mają wystąpić słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Mgła głównie w godzinach nocnych i porannych będzie ograniczała widoczność do 200 m. Maksymalna temperatura od - 2 st. C. na Suwalszczyźnie do 7 st. C. na Dolnym Śląsku.

Od czwartku synoptycy prognozują spadek temperatury. Maksymalna temperatura wyniesie od -3 st. C. na Suwalszczyźnie do 5 st. C. na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie wciąż będzie duże z rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie. W sobotę IMGW zapowiada słabe opady śniegu na północy kraju.

W związku ze stale zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i coraz bardziej zimową aurą IMGW przygotowało specjalne vademecum kierowcy, które ma pomóc w przystosowaniu się do trudnej sytuacji na drogach.