Obraz Malczewskiego nie został w końcu zabrany przez policję. Bo skrzynia była zła

Ostatecznie nie powiodła się poniedziałkowa akcja zabezpieczenia obrazu "Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego i przewiezienia go z domu aukcyjnego w Warszawie do Muzeum Narodowego. Obraz miał być zabezpieczony w związku ze śledztwem prokuratury. Jak podaje tvnwarszawa.pl, skrzynia, w której miał być przewieziony obraz, była zbyt duża, a to groziło jego uszkodzeniem.

