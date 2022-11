Do zdarzenia doszło w centrum Zielonej Góry. W godzinach wieczornych kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały mężczyznę, który zachowywał się dość agresywnie - niszczył mienie publiczne.

Zielona Góra: 38-latek zaatakował pomnik i zniszczył baner

Zielonogórscy policjanci służby patrolowej zatrzymali mężczyznę, który zniszczył stojący na deptaku w centrum miasta baner, a następnie uszkodził słupek blokujący wjazd na deptak. Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez miejski monitoring.

Nagrania z kamer monitorujących są pomocne w pracy policjantów, chociażby przy ustalaniu sprawców aktów wandalizmu, kolizji lub kradzieży. Kilka dni temu, kamery monitoringu zarejestrowały nietrzeźwego mężczyznę, który idąc deptakiem, zniszczył stojący na pomniku Bachusa baner, a następnie uszkodził słupek blokujący wjazd na deptak

- czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie lubuskiej policji.

Wybryki mężczyzny zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, zaś pracownicy Biura Monitoringu Wizyjnego, zajmującego się obsługą miejskich kamer, powiadomili policjantów.

Zobacz wideo Zniszczył baner na deptaku, uszkodził słupek, został zatrzymany

Zielona Góra. Zatrzymany 38-latek z zarzutami

Jak czytamy w komunikacie lubuskiej policji, po otrzymanym zgłoszeniu, "na miejsce natychmiast pojechali policjanci służby patrolowej, a pracownicy centrum monitorującego obserwowali dokąd idzie mężczyzna". 38-latek ujrzawszy nadjeżdżający radiowóz próbował się ukryć, jednak na próżno.

Mundurowi zatrzymali mężczyznę i przewieźli do izby wytrzeźwień. - Natychmiastowe przesłuchanie mężczyzny było niemożliwe, ponieważ był on w stanie nietrzeźwości – miał niemal 2,5 promila. Zatrzymany mężczyzna to 38-letni zielonogórzanin - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany przez policję. Jak czytamy w komunikacie policji, "przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień". Za uszkodzenie mienia 38-latkowi grozi do 5 lat pozbawiania wolności. Spowodowane przez niego szkody wyceniono wstępnie na ponad 8 tysięcy złotych.



