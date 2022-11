PiS stracił władzę na Śląsku. Media: Na śmietniku znaleziono zniszczone dokumenty

O procederze niszczenia dokumentów w województwie śląskim pisze Onet. Według ustaleń portalu i lokalnych mediów "dokumenty pochodzą z gabinetu byłej członkini zarządu województwa" związanej z Solidarną Polską. Pisma znalazła firma sprzątająca m.in. na śmietniku przy urzędzie wojewódzkim w Katowicach.

To niestandardowe i niespotykane działanie. Trwa próba ustalenia, co to były za dokumenty

- przekazał Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Śląsk. Marszałek: Niszczenie dokumentów jest niezgodne z procedurami

Służby prasowe marszałka podkreślały, że samowolne niszczenie dokumentów jest niezgodne z procedurami, a zgodnie z obiegiem powinny one trafić do Departamentu Administracji i Logistyki w Urzędzie Marszałkowskim, a później do archiwum.

W ubiegły poniedziałek 21 listopada Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w województwie śląskim. Marszałek Jakub Chełstowski i troje radnych Prawa i Sprawiedliwości przeszli na stronę dotychczasowej opozycji - do Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski". Na sali obrad Sejmiku Śląskiego wybuchła awantura, ponieważ nowa większość dążyła do odwołania przewodniczącego sejmiku Jana Kawuloka. Ten nie chciał wprowadzić do porządku obrad głosowania nad jego usunięciem ze stanowiska.

"Przewodniczący sejmiku Jan Kawulok nie chciał dopuścić do porządku obrad kwestii usunięcia go ze stanowiska. Po ponad godzinie obrad (od ok. 14.00) ogłosił przerwę do 18.00 - już drugą tego dnia. Marszałek Chełstowski złożył wniosek, aby na stanowisko wiceprzewodniczącego sejmiku wybrać Stanisława Gmitruka" - opisuje "Dziennik Zachodni". Na sali słychać było okrzyki "hańba".

Województwem śląskim rządzi już nowy zarząd, a członkowie starego musieli się szybko pożegnać ze stanowiskami. Nowymi zastępcami marszałka Jakuba Chełstowskiego zostali: Anna Jedynak, była wiceprezydentka Sosnowca i pełnomocniczka prezydenta tego miasta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej, Łukasz Czopik, były sekretarz woj. śląskiego i byłego prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz Krzysztof Klimosz, były prezes Stadionu Śląskiego.

