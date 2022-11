Sen zimowy to stan, w który okresowo popada część stałocieplnych zwierząt. W ten sposób są one w stanie przetrwać trudne zimowe warunki. Jak podaje WWF, niedźwiedzie zimują zazwyczaj od połowy listopada do połowy marca - choć zmiany klimatyczne mogą zaburzyć zwierzętom ten rytm.

Niedźwiedzie kładą się do zimowego snu. "Antosia i Kostek mówią dobranoc"

We wtorek (29 listopada) Lasy Państwowe udostępniły nagranie z Nadleśnictwa Baligród (Bieszczady), na którym widać dwa niedźwiedzie chowające się do dziupli dużego drzewa. Wideo zarejestrował leśnik Kazimierz Nóżka. "Niedźwiadki Antosia i Kostek mówią Państwu w tym roku 'dobranoc'" - napisano. Jak podaje "Wyborcza", to rodzeństwo, które dopiero w styczniu skończy rok. W tym roku zimować będzie jeszcze wspólnie z matką.

Jak podkreśla WWF, sen to dla niedźwiedzi kluczowy mechanizm obronny przed zimą. Podczas gawrowania (które trwa od trzech i pół do nawet siedmiu i pół miesięcy - dokładna długość zależy do pogody) zwierzęta te oszczędzają zużywaną energię, a ich metabolizm spada o około 70 proc. Podczas snu temperatura ciała zostaje obniżona z 37 stopni Celsjusza do 31-35 stopni. Zmniejszeniu ulega częstotliwość skurczu serca, a także liczba samych oddechów. Podczas tych kilku miesięcy samce niedźwiedzi tracą prawie jedną piątą swojej masy, a samice nawet 40 proc. Szykujące się do snu zimowego niedźwiedzice nierzadko są w ciąży. Oznacza to, że młode rodzą się, gdy ich matki śpią.



Sen zimowy - co w przypadku przedwczesnego wybudzenia się niedźwiedzia

Niedźwiedzie nie popadają w głęboki sen, nierzadko budzą się więc przedwcześnie. Wybudzenie może być spowodowane na przykład rosnącą temperaturą czy hałasem (turyści, sylwestrowe fajerwerki). Obudzony niedźwiedź nie zawsze jest w stanie ponownie zasnąć. W efekcie zwierzęta mogą mieć problem ze znalezieniem pożywienia i zacząć głodować. Do szczególnie niebezpiecznej sytuacji dochodzi, gdy obudzona zostaje niedźwiedzica, która niedawno urodziła. Matka opuszcza gawrę w poszukiwaniu jedzenia, pozostawiając młode same. Te są natomiast bardzo nieporadne, naraża je to więc na duże zagrożenie.

Głodny, przestraszony, wybudzony niedźwiedź może być także niebezpieczny dla ludzi. Należy więc pamiętać, by podczas wędrówki po górach, nie zbaczać z wytyczonych ścieżek.

