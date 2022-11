Straszyn. Strzały podczas akcji CBŚP. Nie żyje jedna osoba

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmuje się wytwarzaniem i handlem bronią oraz amunicją. W czasie przeszukiwania jednego z domów w Straszynie, w gminie Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) mężczyzna, który był w środku, zaczął strzelać do policjantów z broni automatycznej - informuje CBŚP. Funkcjonariusz strzelił do napastnika i ranił go.

Niestety pomimo natychmiastowego udzielenia pomocy nie udało się uratować mężczyzny

- podaje policja. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala.

Pomorskie. Strzały podczas akcji CBŚP. Nie żyje jedna osoba

Uzbrojeni policjanci o 6:00 rano weszli do jednego z domów w Straszynie - podaje Radio Gdańsk. Mieli zatrzymać mężczyznę, który jest podejrzewany o posiadanie broni i amunicji.

Na miejscu są teraz prokuratorzy z Gdańska i Pruszcza Gdańskiego, kryminalni, policyjni technicy i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Ustalają, dlaczego doszło do tego zdarzenia. - Na miejscu są prokuratorzy i wykonywane są czynności - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk w rozmowie z PAP. Do czasu zakończenia ich pracy służby nie udzielają więcej informacji.

