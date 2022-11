Do ataków mężczyzny doszło w nocy z 26 na 27 listopada w Krakowie na ul Pawiej, tuż przy galerii Krakowskiej. 27-latek podbiegał do samochodów, otwierał drzwi i bił siedzących w nich kierowców. Świadkiem jego zachowania był m.in. radny miasta, Łukasz Wantuch, który opublikował nagranie ze zdarzenia w mediach społecznościowych.



Zobacz wideo Interwencja policji w Krakowie. Policjanci obezwładnili mężczyznę, który chodził po osiedlu z dwoma nożami

Kraków. 27-latek z Brzeska zatrzymywał przypadkowe auta i taksówki i okładał kierowców

Jak przekazał Łukasz Wantuch, do zdarzenia doszło około północy. "Jadąc na rynek, zobaczyłem bójkę na ulicy. Zatrzymałem się i wezwałem policję. Jedna osoba, ewidentnie pod wpływem narkotyków, podchodziła do taksówek na ulicy, otwierała drzwi i biła kierowców" - relacjonował radny. Policjanci nie od razu zatrzymali agresywnego mężczyznę, bo ten cały czas się przemieszczał, więc mieli problem, by ustalić, gdzie się znajduje. "Dzięki naszym krzykom udało się im w końcu podjechać i złapać sprawcę" - dodał Wantuch. Radny zwrócił też uwagę na konieczność monitoringu w miastach, który pomógłby w takich sytuacjach.

Wczorajsza noc po raz kolejny udowodniła, jak ważny jest system monitoringu miejskiego. Gdyby istniał rozległy system kamer, połączonych bezprzewodowo z centralą, byłoby to o wiele łatwiejsze. Pieniądze są, brak jest woli

- skwitował radny.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak mężczyzna zostaje obezwładniony przez policjantów. Sprawca był wyjątkowo agresywny.

Kraków. Mieszkaniec Brzeska zatrzymywał samochody na ulicach Krakowa

Bartosz Izdebski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ta przedstawia całe zdarzenie. - Około północy został zatrzymany 27-letni mieszkaniec Brzeska. Podejrzany był o zaczepianie przypadkowych kierowców, w tym uderzenie jednego z nich w głowę. Próbował poszkodowanemu też zabrać samochód, a gdy mu się to nie udało, wsiadł do drugiego samochodu i bił innego kierowcę po głowie. Ta sytuacja powtarzała się kilkukrotnie. Będziemy sprawdzać, czy był pod wpływem narkotyków, czy alkoholu. Sytuacja jest rozwojowa - przekazał Izdebski, cytowany przez portal krakow.naszemiasto.pl.

