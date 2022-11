Władze Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach (woj. świętokrzyskie) wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów. Na sali operacyjnej pacjenci mogli obserwować rozgrywające się mecze piłki nożnej.



Kielce. Pacjent oglądał mecz podczas operacji

25 listopada w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przedstawiające pacjenta podczas zabiegu. Mężczyzna był operowany, a jednocześnie oglądał piątkowy mecz Walia - Iran. Wszystko dzięki zastosowanemu znieczuleniu podpajęczynówkowemu. "U nas pacjenci to dopiero mają serwis. Wszyscy panowie w znieczuleniu podpajęczynówkowym są zachwyceni" - przekazał szpital.

Wszystko to było możliwe dzięki temu, że środek znieczulający jest wstrzykiwany do dolnej części pleców. Pacjent nie odczuwa bólu w dolnych częściach ciała, jednak wciąż jest przytomny.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022. Kibice narzekają na warunki

Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze zaczęły się 20 listopada i potrwają do 18 grudnia. Wydarzenie budzi wiele emocji, nie tylko sportowych. Najwięcej kontrowersji jest związanych z decyzjami, jakie podejmuje FIFA oraz władze Kataru w związku z prawami człowieka, które nie są tam przestrzegane. Kibice skarżą się również na złe warunki zakwaterowania.

- To jest jak piekło. Klimatyzacja ledwo działa i brzmi jak startujący myśliwiec. Nawet jeśli jest włączona, to i tak jest 27 st. C. Łóżka są twarde jak skała, więc równie dobrze można spać na podłodze. Nigdy nie spałem tak niekomfortowo. Jesteśmy tu od 10 dni i to jest koszmar. Można tak wytrzymać przez noc czy dwie, ale na dłuższą metę to jest okropne - powiedział angielski kibic cytowany przegladsportowy.onet.pl. "Współczuję tym, którzy przebywają w tych namiotach. Będzie gorąco, a jeśli nadejdzie burza piaskowa, możesz pocałować te namioty na pożegnanie" - przekazał kolejny kibic na Twitterze.

26 listopada polska reprezentacja rozegrała swój drugi mecz. Pod przewodnictwem trenera Czesława Michniewicza piłkarze wygrali 2:0 z Arabią Saudyjską.

