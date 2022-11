Wałbrzych. Bank powiadomił policję o aktywności na koncie zmarłej. Córka robiła zakupy jej kartą

Wałbrzyskich funkcjonariuszy o sprawie powiadomił bank, który zarejestrował aktywność karty należącej do osoby zmarłej. Policjanci zajmujący się sprawą ustalili, że to 45-letnia córka zmarłej kobiety świadomie, nie będąc w tym momencie do tego osobą uprawnioną, pięciokrotnie skorzystała z karty, płacąc za zakupy i dokonując przelewów bankowych.

REKLAMA

W wyniku przestępczej działalności powstały straty na kwotę ponad 3 tys. złotych. 45-letniej mieszkańce powiatu wałbrzyskiego grozi nawet ośmioletni pobyt za kratami więzienia.

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Policja przypomina, że rodzina powinna zgłosić w banku, że posiadacz konta zmarł i zwrócić jego kartę płatniczą. Pieniądze znajdujące się na jego koncie trafią do spadkobierców zgodnie z postanowieniami postępowania spadkowego po jego zakończeniu. Posługiwanie się kartą zmarłej osoby jest przestępstwem.