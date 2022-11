Abp Jędraszewski znów o "ideologii z Zachodu". Dostało się też politykom. "Kłamstwa i fake newsy"

"Ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami, które wszyscy głęboko przeżywamy. Związane są one z wydarzeniami, które dzieją się zarówno poza granicami naszej Ojczyzny i spoza niej do nas dochodzą, jak i wewnątrz naszego kraju" - napisał abp Marek Jędraszewski w swoim liście pasterskim na Adwent 2022 roku.

Duchowny nawiązał do wojny wypowiedzianej Ukrainie przez Rosję, a także do śmierci dwóch Polaków w Przewodowie, do której doszło w wyniku eksplozji rakiety.

"Wiele niepokojów budzą także różnego rodzaju naciski wywierane z Zachodu na Polskę, które częstokroć mają charakter czysto ideologiczny, bezsprzecznie wrogi wobec głęboko wpisanego w tożsamość naszej Ojczyzny chrześcijańskiego systemu wartości" - dodał arcybiskup.

Abp Marek Jędraszewski: Kościół celem niektórych środowisk

Według metropolity krakowskiego "niektóre środowiska swój ewentualny sukces wyborczy programowo wiążą z przemocą słowną budowaną na oczywistych kłamstwach, fake newsach i półprawdach".

"Bardzo często ich celem jest również Kościół i jego ewangelizacyjna działalność. Z dawniejszych i bliższych nam czasowo smutnych wydarzeń doskonale wiemy, że droga od przemocy słownej do fizycznej jest niezwykle krótka. Sztucznie wytwarzana atmosfera agresji może prowadzić do czynów przestępczych, zagrażających zdrowiu i życiu drugiego człowieka" - czytamy w liście.

Abp Marek Jędraszewski wspomniał tym samym o listopadowej napaści na kierowcę biskupa Roberta Chrząszcza, który został zaatakowany ostrym narzędziem przez 30-letniego mężczyznę. Sprawcę zatrzymano.

Jędraszewski mówił o "ideologii z Zachodu". "Będą bronić praw nawet traw"

"W obliczu tych różnego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń tym bardziej upragniony przez wszystkich staje się Chrystusowy pokój" - dodał metropolita.

