Andrzej Duda powołał radę bez kobiet. Konferencja rektorów reaguje

"Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej zostali powołani przez prezydenta w skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Tuż po nominacji przedstawiciele KRASP zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace rady" - poinformowała w mediach społecznościowych Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda: Prawdopodobne, że rakieta została wystrzelona przez OPL Ukrainy i nieszczęśliwie spadła na nasze terytorium

Rada ds. szkolnictwa i nauki bez kobiet. Jest apel

W odpowiedzi na jeden z wpisów na Twitterze KRASP poinformowała o złożeniu "prośby o powołanie kobiet w skład Rady". Jak czytamy, "spotkało się to z pozytywnym przyjęciem".

Gazeta.pl zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z pytaniem o reakcję na ten apel. Czekamy na odpowiedź.

Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji prezydent powołał we wtorek. - To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki - mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia organu.

Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego. Też to widzicie?

W skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji weszło 18 osób (pełna lista pod tym linkiem), a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel. Warto podkreślić jednak, że wśród członków organu nie ma ani jednej kobiety, co spotkało się z krytyką.

"58 proc. studiujących to kobiety, 52 proc. osób z doktoratem to kobiety, 40 proc. pracowników naukowych to kobiety, a poniżej nowa rada, która będzie patrzeć w przyszłość" - pisała Agata Stremecka, prezeska Forum Obywatelskiego Rozwoju.

"Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP i w składzie nie ma żadnej, powtórzę ŻADNEJ kobiety! To będą sobie panowie fajnie obradować! Tymczasem nauka uprawiana w Polsce jest kobietą! Tylko nadal nie wszyscy to dostrzegają!" - stwierdził prof. Maciej Duszczyk, były prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wagnerowcy mieli okrutnie stłumić bunt. Zabili 19 rosyjskich żołnierzy