Kolejna amerykańska baza w Polsce "działa od miesięcy". Nieoficjalnie: Potrzebna dla Ukrainy

Zaawansowane działa dostarczone Ukrainie przez Stany Zjednoczone i sojuszników są używane przez Ukraińców codziennie. Żołnierze każdego dnia wystrzeliwują od dwóch do czterech tysięcy pocisków, broniąc się przed atakiem Rosjan. Po kilku miesiącach intensywnych walk sprzęt zużywa się i musi zostać naprawiony. Niestety oznacza to, że z frontu co jakiś czas wycofywane są haubice. Z ustaleń dziennikarzy "The New York Timesa" wynika, że sprzęt ten trafia do Polski, gdzie Amerykanie utworzyli nową bazę naprawczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy rozważano wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski w związku z wydarzeniami w Przewodowie?

"NYT": Amerykanie utworzyli bazę naprawczą w Polsce. Eksperci naprawiają w niej sprzęt dla Ukrainy

Lufy dział mają ponad sześć metrów długości - są więc za duże i zbyt ciężkie, by można było je naprawić w terenie. Z tego powodu europejskie dowództwo Pentagonu zdecydowało się otworzyć ośrodek naprawczy w Polsce. "NYT", powołując się na doniesienia amerykańskich urzędników, podał, że baza ta działa już od kilku miesięcy.

Urzędnicy podkreślają, że stworzenie bazy naprawczej było konieczne, ponieważ tak częste użytkowanie odbiło się na celności i zasięgu haubic. Zachodni sprzęt jest natomiast bardzo istotny dla ukraińskiego wojska, które szybko wykorzystało własną broń - pamiętającą zwykle jeszcze czasy sowieckie.

Przeczytaj więcej informacji o wojnie w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl.

Wagnerowcy mieli okrutnie stłumić bunt. Zabili 19 rosyjskich żołnierzy

- Nie jest zaskakujące, że występują problemy z konserwacją tej broni. Ukraińcy nie przeszli pełnego cyklu szkoleniowego z obsługi haubic, zanim zaczęli nimi walczyć - ocenił analityk wojskowy w amerykańskim Instytucie Badań nad Polityką Zagraniczną Rob Lee. Większe obciążenie dla luf haubic powoduje też ukraińska taktyka ostrzału na duże odległości - co prawda działania te minimalizują ryzyko kontrataków, ale podczas wystrzału generują większą temperaturę, co wpływa na uszkodzenia luf.

"NYT" przypomina, że Stany Zjednoczone wysłały 142 haubice M777, które pomagają Ukraińcom odpierać rosyjskie ataki. Liczba ta wystarcza do wyposażenia ośmiu batalionów, które dzięki nim mogą precyzyjnie uderzać w rosyjskie cele lub odpowiadać na zmasowane ostrzały rakietowe. Poza haubicami Pentagon miał też wysłać setki tysięcy 155-milimetrowych pocisków odpowiednich do M777.

Rosja chciała zaatakować inny kraj. Ujawniono tajną wiadomość FSB