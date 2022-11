Marlena Maląg o "dawaniu w szyję": Kaczyński podnosi godność rodzin, w tym kobiet

Marlena Maląg w piątek (25 listopada) gościła u Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Ministerka rodziny i polityki społecznej mówiła, że skrajne ubóstwo nie jest związane z dochodami Polaków, tylko z wydatkami. Odniosła się także do słów Jarosława Kaczyńskiego na temat dzietności i "dawania w szyję" przez kobiety.

Marlena Maląg o "dawaniu w szyję": "Trzeba mówić o faktach"

Zdaniem Gościa Radia ZET "architekt zmian, pan prezes Jarosław Kaczyński wprowadza podniesienie godności rodzin, w tym kobiet".

- Jeśli spojrzymy dziś w Polsce na kobiety, m.in. na rynku pracy, to sytuacja zmienia się diametralnie. W tej UE, którą opozycja wielokrotnie stawia nam za wzór, luka płacowa jest na poziomie ok. 13 proc., a w Polsce to 4,5 proc. - mówiła Marlena Maląg. - To, ile pan prezes dobrych zmian dla polityki rodzinnej zrobił, to poprzednicy nie zrobili. Nie mam żadnych wyrzutów w tym zakresie - podkreśliła.

Według danych Eurostat na 2020 rok luka płacowa rzeczywiście miała wynieść 4,5 proc., jednak nie można powiedzieć, że są to dane pełne. Nie biorą one bowiem pod uwagę wszystkich branż - dotyczą jedynie przedsiębiorstw, które zatrudniają 10 i więcej osób, uwzględniają też jedynie niektóre sektory gospodarki, w których różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn nie są duże.

"W rzeczywistości luka płacowa jest większa, co dobrze obrazują dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Z danych tych wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku 2020 r. wyniosło 5748,24 zł, a różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wynosiła 783,08 zł. Oznacza to, że luka płacowa wyniosła de facto 14,7 proc." - czytamy na stronie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Maląg o słowach Kaczyńskiego nt. "dawania w szyję"

Dziennikarz zapytał o słowa prezesa PiS dotyczących "dawaniu w szyję". - Jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Ełku.

- Można sobie opowiadać i budować narrację wokół wyrwanych z kontekstu słów, ale trzeba mówić o faktach, co ten rząd - dzięki prezesowi PiS - wdrożył: zmiana myślenia o rodzinie, kobietach to działania naszego rządu - skomentowała ministerka rodziny Marlena Maląg.

"Dziś bieda nie ma twarzy dziecka jak za rządów Tuska"

Ministerka Marlena Maląg, odnosząc się do raportu Szlachetnej Paczki, z którego wynika, że w Polsce w skrajnej biedzie w 2021 roku żyło ponad 1,6 mln obywateli, zaznaczyła, że dziś, na tle całej Unii Europejskiej jesteśmy państwem z najniższymi wskaźnikami związanymi z ubóstwem. Zdaniem gościni Radia ZET, to wszystko dzięki wsparciu rządu.

- Rząd PiS wspiera Polaków. Prowadzi odpowiedzialną politykę społeczną, prorodzinną, dlatego wprowadzamy nowe programy i zmieniamy sytuację polskich rodzin. Tego nie odmieni się w chwilę. Każdy Polak, który jest w trudnej sytuacji, może liczyć na wsparcie. Można pomóc. Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają wsparcia i nie ma sytuacji, żeby ktoś został pozostawiony sam sobie. My zapewniamy środki rządowe na różnorakie programy, które pozwalają godnie żyć. Na pewno nikt nie zostaje dziś pozostawiony sam sobie - powiedziała Maląg. - Dziś bieda nie ma twarzy dziecka jak za rządów Tuska - stwierdziła.

Jak stwierdziła, skrajne ubóstwo nie jest związane z dochodami Polaków, tylko z wydatkami. Przypomniała, że wydatki Polaków były niższe w 2020 i 2021 roku. To jest związane z czasem pandemii, kiedy zakupów robiliśmy mniej. Co więcej, "ubóstwo skrajne i ubóstwo realne, ekonomiczne w Polsce spada".

- Z podniesioną głową pójdziemy do tych wyborów, podejmując działania, które podejmujemy teraz. Działania te są dobre dla Polski i Polaków - podsumowała.

Raport o Biedzie 2022. Przeżyć za 23 zł miesięcznie

Wolontariusze ze Szlachetnej Paczki przeprowadzili ogólnopolskie badanie, w którym zmierzyli się z mitologią ubóstwa. "Przekonaliśmy się, że w 2022 roku wciąż ma się ona świetnie" - czytamy.

Autorzy "Raportu o Biedzie w Polsce 2022" wskazują, że w 2021 roku poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce 1,6 mln osób, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów. Jak podkreślają, w ostatnich miesiącach jest tylko ciężej. "Wobec inflacji nie jesteśmy równi - najbardziej boli tych, którzy mają najmniej: chleb podrożał o 29 proc., mąka o 45 proc., a olej i tłuszcze o 38 proc." - podają.

Przeżyć za 23 zł miesięcznie - to wyzwanie, z którym codziennie w Polsce mierzy się 1,6 mln osób, w tym 333 tys. dzieci oraz 246 tys. seniorów, co oznacza, że w skrajnym ubóstwie żyje ponad 4,2 proc. mieszkańców. Pojawiają się schody, gdy przy takich dochodach wychodzą niespodziewane wydatki np. spłata kredytu, raty za wymianę pieca, zakupy lekarstw.

Szlachetna Paczka zaznacza również, że przekroczenie progu, poniżej którego można otrzymać pomoc w postaci zasiłku opiekuńczego, w niektórych przypadkach przekreśla szanse na normalne życie.

"Co się dzieje, gdy statystyki nie nadążają za życiem? Już nie liczby, a konkretni ludzie wypadają poza system pomocy. Złotówka, za którą nie kupisz nawet jednej bułki, sprawia, że Twoje dziecko nie dostaje posiłku w szkole, a Ty zasiłku opiekuńczego. Progi, które mają pomóc wybić się z biedy, okazują się progami zwalniającymi (...) Inflacja, której doświadczasz, to nie 17, lecz 33 proc., bo w Twoim koszyku nie ma dóbr luksusowych - są podstawowe produkty spożywcze" - czytamy w "Raporcie o Biedzie w Polsce 2022".