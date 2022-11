Pogoda na weekend. Do kiedy będzie padał śnieg? Zbliża się ocieplenie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują jakie warunki czekają nas w nadchodzących dniach. Polska ma być podzielona na zimowy wschód i częściowo centrum oraz jesienny zachód. Oprócz pogody na nadchodzący weekend wydali także ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem i gęstymi mgłami. Szczególną ostrożnością będą musieli wykazać się kierowcy, ponieważ warunki na drogach będą mocno utrudnione.

Pogoda na weekend 25-27 listopada

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. Przejaśnień można spodziewać się jedynie na zachodzie. Na wschodzie kraju IMGW prognozuje opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, słaby deszcz jedynie na zachodzie. Miejscami mogą unosić się mgły, ograniczające widoczność do 200 m. Utrudnienia te wystąpią głównie na zachodzie i północy Polski. Maksymalna temperatura na wschodzie od -2 st. C., w centrum prognozuje się około 0 st. C., natomiast na zachodzie do 7 st. C.

W sobotę zachmurzenie będzie się nadal utrzymywać. Spodziewane są większe przejaśnienia. Synoptycy prognozują słabe opady deszczu lub mżawki na niektórych obszarach zachodniej części kraju. W pozostałych miejscach przewidywany jest deszcz ze śniegiem lub śnieg. Po raz kolejny według prognoz czeka nas mglisty poranek. Maksymalna temperatura to według prognoz IMGW, od -1 st. C. na wschodzie, około 1 st. C. w centrum oraz do 6 st. C. na zachodzie.

Niedziela oznacza dalsze zachmurzenie. IMGW podaje, że wystąpią opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Prognozuje się je głównie na wschodzie i miejscami na południu. Na północy gęste mgły, które mogą osadzać szadź. Temperatura maksymalna od 0 st. C na wschodzie do 7 st. C. na zachodzie.

W poniedziałek ma czekać nas więcej przejaśnień, a od wtorku znów wrócą opady. Od środy z kolei ocieplenie, co oznacza, że śnieżna pokrywa prawdopodobnie się roztopi.

Alerty IMGW - oblodzenie i gęste mgły

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województwa małopolskiego (z wyłączeniem powiatów: miechowskiego, dąbrowskiego, tatrzańskiego) i łódzkiego (w powiatach: łowickim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim, rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim).

Oblodzenie powstaje w momencie, kiedy po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, temperatura przy powierzchni gruntu spada poniżej 0 st. C. Powoduje to zamarzanie mokrej nawierzchni. To z kolei skutkuje niebezpieczeństwem nie tylko na drodze. Ostrożność muszą również zachować piesi.

Oprócz oblodzenia, dla części kraju IMGW wystosowało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Alert obowiązuje województwa: zachodniopomorskie (dla powiatów: choszczeńskiego, wałeckiego), lubuskie, wielkopolskie (dla powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, szamotulskiego, obornickiego, poznańskiego, Poznań, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszno) oraz dolnośląskie (dla powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego).

Jak podaje IMGW, widoczność w zasięgu mgieł może wynosić od 50 do 200 m. Sama mgła ma utrzymywać się około 8 godzin.