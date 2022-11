Mazowieckie. Bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, siedem w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek (24 listopada) w miejscowości Branków pod Grójcem w woj. mazowieckim. Przed godziną 6 na drodze wojewódzkiej numer 731, łączącej S7 z Warką, kierowca busa wpadł w poślizg i zderzył się z ciężarówką. Busem podróżowało osiem osób - pięć kobiet i trzech mężczyzn.

Mazowieckie. Wypadek na drodze wojewódzkiej. Nie żyje 50-letnia kobieta

Kierowca, jadąc w stronę Białobrzegów, wpadł w poślizg. Auto stanęło w poprzek drogi. W tym czasie, w przeciwnym kierunku jechała ciężarówka. Uderzyła w bok busa.

Osiem osób zostało rannych, jedna z nich nie przeżyła. - To około 50-letnia kobieta - przekazał reporterowi TVN24 młodszy kapitan Cezary Matysiak z Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. - Pozostałe siedem osób nim podróżujących trafiło do szpitali w: Grójcu, Kozienicach i Radomiu - przekazała nadkomisarz Agnieszka Wójcik, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Kierowca ciężarówki to mieszkaniec powiatu starachowickiego - nie ucierpiał i był trzeźwy. Ze względu na odniesione obrażenia kierowca busa zostanie przebadany pod kątem alkoholu już w szpitalu. Według informacji TVN do wypadku miało dojść z powodu niedostosowania prędkości do warunków pogodowych.

Wypadki w Polsce. IMGW ostrzega: Na drogach panują trudne warunki

W czwartek (24 listopada) na drogach panują trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed intensywnymi opadami śniegu. - Nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, w większości kraju może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, prognozowane są także opady marznące - mówiła Emilia Szewczak z biura prasowego IMGW. Więcej na ten temat w artykule:

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.