Patrioty jednak nie trafią do Polski? Deklaracja Błaszczaka. "Chcemy, żeby były przekazane Ukrainie"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił się do Niemiec, by proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie i rozmieszczone przy zachodniej granicy tego kraju z Polską. "To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy" - napisał szef MON na Twitterze.

