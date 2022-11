Podlasie. Zakaz zbliżania się do granicy z Białorusią po raz kolejny przedłużony. Do kiedy?

Wojewoda podpisał 21 listopada rozporządzenie o przedłużeniu zakazu zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem na odległość mniejszą niż dwieście metrów, który obowiązuje od 1 lipca br. Wnioskowała o to Straż Graniczna.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Zapomniana granica. "Tu wciąż są ludzie"

Podlasie. Zakaz zbliżania się do granicy z Białorusią do końca roku

Zakaz będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 r. na następujących odcinkach granicy polsko-białoruskiej:

od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498;

od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444.

Teren został oznaczony w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem: "Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione". Za złamanie przepisu grozi mandat do 500 zł lub nagana.

Niemiecka polityczka o polskiej straży granicznej: Obchodzi prawo azylowe

Granica polsko-białoruska. Instalacja elektronicznych elementów zapory

Jak poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Polską Agencję Prasową (PAP), przedłużenie zakazu jest związane z pracami nad instalacją elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej - podaje lokalne radio Białystok.

"Kilka dni temu zakończyły się prace nad pierwszym odcinkiem bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Drugi jest w trakcie odbioru. Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Centrum Nadzoru w Białymstoku, skąd całodobowo monitorowana jest granica" - poinformowali we wtorek (22 listopada) na Twitterze przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Jak uzasadniło decyzję o przedłużeniu zakazu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy oraz różne incydenty w jej pobliżu. Mogą być one wykorzystywane do eskalacji trwającego kryzysu migracyjnego - tłumaczy resort.

Przypomnijmy, wprowadzony zakaz obowiązywał na początku do 15 września, potem został przedłużony do 30 listopada, a obecnie do końca roku.

Andrzej Duda kibicował Polakom na mundialu. "Dobra, cisza!"