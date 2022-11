Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, ale spójrzcie na jej skład. Też to widzicie?

Zobacz wideo Szrot o KPO: Prezydent ma powody do swojego sceptycyzmu

Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji prezydent powołał we wtorek. - To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki - mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia organu.

- Czy sytuacja jest dobra? Gdyby taka była, to byśmy nie reformowali polskiej nauki - podkreślił prezydent, dodając, że trzeba pamiętać, iż sposób uprawiania nauki wymaga systematycznego rozwoju, uwzględniania nowych trendów i tego, co nauka sama wymyśliła.

Prezydent powołał radę. W składzie 18 mężczyzn. "Jej pierwszym celem może być odkrycie kobiet"

W skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji weszło 18 osób (pełna lista pod tym linkiem), a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel. Warto podkreślić jednak, że wśród członków organu nie ma ani jednej kobiety.

"58 proc. studiujących to kobiety, 52 proc. osób z doktoratem to kobiety, 40 proc. pracowników naukowych to kobiety, a poniżej nowa rada, która będzie patrzeć w przyszłość" - podkreśliła Agata Stremecka, prezeska Forum Obywatelskiego Rozwoju.

"Zadbają o przyszłość Polek" - napisał Donald Tusk.

"Rada ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP i w składzie nie ma żadnej, powtórzę ŻADNEJ kobiety! To będą sobie panowie fajnie obradować! Tymczasem nauka uprawiana w Polsce jest kobietą! Tylko nadal nie wszyscy to dostrzegają!" - stwierdził prof. Maciej Duszczyk, były prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

"Przed Państwem prezydencka Rada ds. Nauki. Jej pierwszym celem może być odkrycie kobiet" - napisał Tomasz Setta z TOK FM.

