Wójt Rudy Malenieckiej (woj. świętokrzyskie) 8 listopada br. podczas sesji rady gminy miał promil alkoholu we krwi. Postępowanie w sprawie wójta Leszka K. prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg. Kierowca wyminął radiowozy i ruszył chodnikiem

Ruda Maleniecka. Nietrzeźwy wójt wziął udział w sesji rady gminy. Twierdzi, że miał wtedy urlop

Sesja rady gminy odbyła się około godz. 14:00. Zawiadomiono policję, że jeden z uczestników obrad jest nietrzeźwy. W tej sprawie interweniowali policjanci z Komendy Powiatowa Policji w Końskich, jednak wystąpiono do komendy wojewódzkiej o przekazanie jej innej jednostce policyjnej. - Sprawa została przekazana do prowadzenia do Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie - poinformował w poniedziałek Artur Majchrzak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - informuje zastępczyni jej oficera prasowego Monika Zamachowska z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Wójt gminy Medyka z zarzutami znęcania się nad podwładną: nękanie, grożenie

Ruda Maleniecka. Wójt przyznaje się do uczestnictwa w sesji

Policja nie informuje, kto dokładnie brał udział w sesji pod wpływem alkoholu, jednak sam zainteresowany się do tego przyznaje - nie chce jednak podawać pełnego nazwiska przed zakończeniem całego postępowania - informuje "Gazeta Wyborcza". - Wykorzystywałem w tamtym tygodniu urlop wypoczynkowy. Na sesji byłem jako gość, tylko przysłuchiwałem się obradom, chciałem wiedzieć, jakie stanowisko zajmują radni w uchwałach podatkowych - przekazuje wójt w rozmowie z dziennikiem. Podkreśla również, że pamiętna sesja odbyła się w bibliotece publicznej, a nie w urzędzie gminy. Mężczyzna wyraził ubolewanie nad swoim zachowaniem. - Mój błąd, że przyszedłem - dodaje. Wójt jest członkiem PSL.

Współpracownicy interweniowali u Kaczyńskiego ws. "dawania w szyję" przez kobiety