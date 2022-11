Kabaret Neo-Nówka obchodzi w tym roku 20 urodziny. W zeszłą niedzielę wieczorem Polsat wyemitował jubileuszowy program "Neo-Nówka. XX-lecie", w którym komicy zaprezentowali nowe wersje słynnych skeczów "Wigilia" i "Niebo".

O "Wigilii" było głośno na przełomie lipca i sierpnia, gdy panowie podjęli w niej ostrą krytykę rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zrobili to ponownie, biorąc na tapetę zatrucie Odry.

Neo-Nówka ma coś wspólnego z PiS. A media "rozpykała" tak, że przymykają oczy

Neo-Nówka w "Wigilii" przypomniała o zatruciu Odry. "Wina Tuska" jak w rządowych mediach

W skeczu starszy pan, jego syn i wnuk dyskutowali przy wigilijnym stole. Rozmowa zeszła na temat polityki. Jeden z nich powiedział, że politycy "kradną, od małego do wysokiego w okularach", na co publiczność zareagowała gorącymi brawami. Były żarty z Donalda Tuska, były i z Jarosława Kaczyńskiego, który "w Stoczni Gdańskiej przez płot skakał", a dziś "nawet przez lornetkę go nie widać".

W końcu przyszedł czas na Odrę. Syn wymyślał coraz to bardziej absurdalne przyczyny zatrucia rzeki, bezlitośnie wyśmiewając w ten sposób propagandę rządowych mediów. O katastrofę obwiniał - jak można się domyślić - Niemcy i Tuska. Przekonywał, że Niemcy tłukli termometry i wpuszczali rtęć do rzeki.

- Ryby wyginęły, bo płynęły pod prąd i prąd je zabił. [...] Kto mądry do wody nogę wsadza, jak tam prądem biją. [...] Jaka zatruta Odra?! Podobno w Kędzierzynie Tusk nogi mył i to poszło... Niemcy i Tusk razem [zatruli rzekę] - mówił.

- Jeszcze ci powiem, że ta rtęć, co była w tej wodzie, to Niemcy wrzucili. Siedzieli w krzakach, stare termometry tłukli i wrzucali tę rtęć z termometrów do wody. Potem wzięli wiatrak taki podwodny i tłoczyli tę rtęć do nas - dodał później.

Neo-Nówka o tym, dlaczego nie śmieją się dziś z opozycji

Co o kontrowersyjnym skeczu myślą sami autorzy? - Śmiejemy się od dawna z różnych opcji - od tego jest kabaret. Teraz jednak to oni [PiS] rządzą, a kabaret opisuje to, co się w danym momencie dzieje. Dlaczego się nie śmiejemy z opozycji? Bo opozycja jest teraz nijaka. Ludzie nie będą się śmiali z tego, że oni nic nie robią. Więc śmiejemy się z tych rzeczy, które wyczynia rząd - mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl Roman Żurek z Neo-Nówki.

Neo-Nówka o skeczu dla Gazeta.pl: Teraz widać, że nastąpił rozłam

A "Wigilię" w najnowszej odsłonie można obejrzeć tutaj: