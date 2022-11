Znany baca Andrzej "Zięba" Gal nie żyje. Przed laty odwiedził go Jan Paweł II

Zmarł Andrzej "Zięba" Gal - poinformował portal podhale24.pl. Był jednym z najbardziej znanych podhalańskich baców. Na swój tytuł pracował od dziecka. 21 listopada odbył się pogrzeb mężczyzny. Został pochowany na cmentarzu w Witowie. Miał 89 lat.

Andrzej "Zięba" Gal z Witowa - baca, który gościł Jana Pawła II

O bacy Andrzeju zrobiło się głośno w 1983 r., gdy Jan Paweł II odbył swoją drugą pielgrzymkę do Polski. W dniach 16-23 czerwca odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny, Kraków i Zakopane.

W ostatnim dniu pielgrzymi papież - jako miłośnik Tatr - powrócił w polskie góry. W drodze do Doliny Jarząbczej wstąpił do bacówki "Zięby". Wszedł do niej także w drodze powrotnej. Gospodarz wraz z rodziną zdążył przygotować podhalańską ucztę.

"Usiadł na zydlu przed ławą zastawioną serem i oscypkami"

"Ojciec Święty usiadł na zydlu przed ławą zastawioną serem i oscypkami" - opisywał w 2010 roku wizytę Jana Pawła II u "Zięby" Andrzej Matuszczyk. - Szałas poświęcił, pomodlili my się, siedli, dali mu oscypki, żentycę [serwatka z mleka owczego - red.] - cytował w 2011 roku wypowiedź bacy portal gosc.pl.

Pan Andrzej poczęstował gości oscypkiem i bundzem - świeżym, owczym serem, z którego wytwarza się bryndzę - co spotkało się z protestem papieskiego medyka. Przyczyną reakcji lekarza miały być względy bezpieczeństwa. W związku z tym baca obdarował Jana Pawła II oscypkami "na drogę do Rzymu".

Z relacji "Zięby" wynika, że Jan Paweł II wyglądał na zmęczonego całym dniem. - Może myślał o swoim zmęczeniu życiem - mówił. - To było takie milczące pożegnanie z ukochanymi górami - podsumował.

