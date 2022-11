- Około 18-19 wiedzieliśmy, że spadła rakieta, że to był wybuch rakiety. To była informacja, którą otrzymałem słownie, od naszych służb - powiedział Andrzej Duda w Polsat News. Prezydent odniósł się do zdarzenia w Przewodowie.

