Wrocław. Śmiertelny wypadek na rondzie Reagana. MPK: Nie można przemilczeć faktów

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem we Wrocławiu. W wyniku zderzenia z samochodem autokar wycieczkowy wjechał w przejście podziemne. Zginął kierowca pojazdu. Jak okazuje się pracował on również w MPK Wrocław. "Od godz. 5.48 do 14.21 mężczyzna pracował na linii 128, a dziś miał rozpocząć pracę o godz. 6.30" - pisze w oświadczeniu prezes MPK, który zapowiedział kontrolę czasu pracy wszystkich kierujących w spółce.

