Przerwa świąteczna to okazja do celebrowania świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Osoby, które nie praktykują tego zwyczaju, również mogą liczyć na kilka dni wolnego. Które dni będą wolne od pracy, a które są wolne od nauki?



Przerwa świąteczna. Które dni w okresie świątecznym są wolne od pracy?

Wigilia w tym roku przypada w sobotę i dla większości będzie to dzień wolny od pracy, ponieważ wypada w weekend. Dniami ustawowo wolnymi od pracy są jednak tylko pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 25 i 26 grudnia - niedziela i poniedziałek. Kolejne dni nie są już ustawowo wolne od pracy. Kolejna okazja przypada dopiero 1 stycznia w Nowy Rok, czyli w niedzielę. Sylwester, który wypada 31 grudnia, nie jest dniem wolnym od pracy - jednak tego dnia często praca trwa krócej, sklepy również są otwarte w innych godzinach. Po Nowym Roku czeka nas dzień wolny 6 stycznia, kiedy obchodzimy święto Trzech Króli. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy oraz od nauki. W przyszłym roku przypada ono w piątek, co oznacza dłuższy weekend.

Przerwa świąteczna w szkole. Ile trwa przerwa świąteczna?

Przerwa świąteczna, która obowiązuje uczniów, wygląda inaczej. Ministerstwo Edukacji i Nauki w opublikowanym kalendarzu roku szkolnego informuje, że uczniowie mają przerwę od 23 grudnia tj. piątek do 31 grudnia tj. sobota. Wolny jest również Nowy Rok. Oznacza to, że dzieci oraz nastolatkowie zyskają aż 10 dni wolnego. Kilka tygodni później uczniowie rozpoczynają ferie zimowe, więc czeka ich kolejne dłuższe wolne.

