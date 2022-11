Legnica. Listonoszka nie doręczyła 1000 przesyłek. "Zakochała się i nie miała czasu"

21-letnia listonoszka i jej 30-letni wspólnik, w wyniku złożonego zawiadomienia, zostali zatrzymani przez policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (woj. dolnośląskie).

"Oboje zatrzymani to mieszkańcy powiatu legnickiego. 21-latka i 30-latek podejrzani są o to, że od października do listopada 2022 roku działając wspólnie i w porozumieniu udaremnili możliwość zapoznania się z informacją zawartą w przesyłkach pocztowych adresowanych do wielu osób zamieszkałych na terenie Legnicy" - poinformowała mł. asp. Anna Tersa, rzeczniczka legnickiej KMP.

Zakochana listonoszka z Legnicy. Policjanci znaleźli 1000 niedoręczonych przesyłek

Listonoszka nie dostarczyła przesyłek adresatom. Zamiast tego ukryła część listów i paczek w lokalach prywatnych - swoim i wspólnika. Podczas przeszukań policjanci znaleźli blisko 1000 niedoręczonych przesyłek. Policja zapewnia, że to, co udało się odzyskać, trafi wkrótce do adresatów.

Jak listonoszka wyjaśniała swoje zachowanie? "21-latka tłumaczyła się tym, że worek z listami był dla niej za ciężki, a dodatkowo poznała chłopaka, w którym się zakochała i nie miała czasu na roznoszenie listów" - czytamy.

Prokuratura Rejonowa w Legnicy zastosowała wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 tys. złotych, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Za zarzuty postawione listonoszce i jej wspólnikowi grozi do dwóch lat więzienia.