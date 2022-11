Pogoda. Czy czeka nas powrót jesiennej aury? Synoptycy wyjaśniają

W nocy mróz nie odpuszczał. Termometry niemal w całej Polsce pokazywały ujemną temperaturę. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają jednak, że od przyszłego tygodnia pogoda ma ulec wyraźnej poprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Opady śniegu w Tarnowie w listopadzie

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Powrót jesiennej aury?

Jak informuje Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, "po chwilowym ataku zimy, w niedzielę pogoda zacznie się poprawiać".

- Miejscami, w północnej połowie kraju, możliwe są opady śniegu. W zachodniej i centralnej części Pomorza, na Kujawach i na północy Wielkopolski możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą to już zdecydowanie słabsze opady - wyjaśniał w rozmowie z PAP cytowany przez rmf24.pl.

Synoptycy z IMGW podają, że od poniedziałku do środy, czeka nas duże zachmurzenie, ale możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia, W poniedziałek na północnym i południowym wschodzie zapowiadane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich temperatura minimalna wynosić będzie -7 st. C. Nad morzem termometr będzie wskazywał wartości dodatnie. Maksymalna temperatura w kraju w granicach od -2 st C do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

W czwartek czeka nas nieco bardziej jesienna aura. Jedynie na wschodzie słabe opady śniegu. Na zachodzie opady deszczu i mżawki. Zachmurzenie umiarkowane i duże, ale maksymalna temperatura w Polsce będzie wynosić od 1 st. C do nawet 7 st. C.

Na razie zima nie odpuszcza

Za nami kolejna mroźna noc. Niemal w całej Polsce notowane były ujemne temperatury. W Szczecinku temperatura spadła do -13 st. C. Najcieplej było na północnym zachodzie. W Szczecinie temperatura wyniosła 0,1 st. C.

W nocy w Karkonoszach zanotowano -11 st. C, w Tatrach- niemal -8 st. C. Mroźno było także na Podlasiu. Tam słupki termometrów wskazywały -11 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że najwięcej śniegu leży teraz w Świnoujściu - 14 centymetrów. We Władysławowie pokrywa śnieżna osiąga 8 centymetrów, a wysoko w Tatrach - 12 centymetrów.

Niedziela na północy, wschodzie i na krańcach południowych Polski będzie pochmurna. Tam także możliwe są opady śniegu. Na północnym zachodzie, ale jedynie lokalnie spadnie nawet do 5 centymetrów śniegu. Na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 3 - nad morzem. Wiatr słaby.