Kujawsko-pomorskie. Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (20 listopada) w miejscowości Lasoty, w gminie Rogowo (pow. rypiński) w Kujawsko-Pomorskiem. O godz. 23:34 wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Legnica. Pożar w kamienicy. Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie wydostać się z budynku

Kujawsko-Pomorskie. Dwie osoby nie żyją. Świadek zdarzenia w szpitalu

Okazało się, że ogień objął cały parterowy budynek mieszkalny. W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczej-Gaśniczej (JRG ) w Rypinie oraz jednostki Ochotniej Straży Pożarnej (OSP) z Rogowa, Kobrzyńca i Pręczek.

W wyniku pożaru zginęły dwie osoby, a jedna została ranna - jak informuje portal metropoliabydgowska.pl, do szpitala trafił świadek pożaru, który próbował pomóc osobom przebywającym w płonącym domu. Jego stan jest ciężki.

Nagle samochód stanął w płomieniach. Wszystko przez papierosa

Lasoty. Czynności prowadzi prokuratura i biegły sądowy

Służby zakończyły działania ratunkowe. Jak udało się ustalić reporterom RMF FM, prawdopodobną przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu kominowego. - Na miejscu zdarzenia czynności prowadzi prokuratura i biegły sądowy z zakresu pożarnictwa - przekazał KP PSP Rypin.

Pożar w Nowej Wsi Zbąskiej był widziany z kosmosu [ZDJĘCIE]

Nieszczelność przewodu kominowego

Jak wyjaśnia portal Biznes Finder, powołując się na słowa przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie kominiarskim, nieszczelności przewodu dymowego lub spalinowego prowadzą do wydostawania się sadzy oraz iskier. W konsekwencji dochodzi do pożaru lub ulatniania się czadu, który stanowi śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców. Czad jest bezwonny i bezzapachowy, stąd też określa się go "cichym mordercą".