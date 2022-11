Gorlice. Brutalne zabójstwo 25-latka. RMF: Spotkanie przerodziło się w awanturę z maczetami

W nocy z piątku na sobotę doszło do napaści na 25-letniego mężczyznę. Nad ranem został przywieziony do szpitala przez matkę i brata. Jak informuje RMF FM, 25-latek miał wiele ran ciętych klatki piersiowej oraz nóg. Nie udało się uratować jego życia, zmarł z powodu wykrwawienia.

Zamordowany mężczyzna miał być znany wcześniej gorlickiej policji. Dziennikarze radia ustalili, że zmarły i jego brat spotkali się tej nocy ze znajomymi, którzy byli wcześniej notowani za przestępstwa narkotykowe. Doszło do awantury, w trakcie której użyto noży i maczet. Brat zabrał najpierw 25-latka do domu, a dopiero później zdecydował się go zabrać do szpitala.

Policja zatrzymała w związku ze sprawą trzy osoby. Samochód, mercedes na krakowskich tablicach rejestracyjnych, którym wieziono mężczyznę, został zajęty do badań.