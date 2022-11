Gigantyczny "kret" już pod Warszawą. Transport maszyny TBM odpoczywa na S8 przed dalszą podróżą

"Pierwsza noc dobiega końca. Pomiędzy 5.30 a 22.00 transport maszyny TBM będzie 'odpoczywał' na S8 Warszawa Janki" - przekazał w sobotę ok. godz. 3.30 warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przejezdny jest lewy pas drogi.

W sobotę o godz. 22 transport maszyny TBM wyruszy drogą S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz, następnie drogą S2 oraz ulicami stolicy dotrze do węzła Lubelska (S17). Tam w niedzielę ok. godz. 6 rano zaplanowano kolejny postój, który potrwa do godz. 22.

"Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h w obrębie obiektów mostowych, a poza nim w granicach 20-30 km/h. W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8 z węzła Janki do węzła Opacz, a następnie S2 do węzła Lubelska, może tworzyć się zator na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola" - ostrzega GDDKiA.

W niedzielę o godz. 22 maszyna TBM ruszy drogą S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie w poniedziałek zaplanowany jest "odpoczynek" między godz. 5.30 w godz. 22.

"W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S17 pomiędzy węzłem Lubelska i węzłem Gończyce, może tworzyć się zator na jezdni w kierunku Lublina. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - zapowiadają urzędnicy.

Transport maszyny TBM. Spodziewane są utrudnienia

W poniedziałek o godz. 22 transport wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina z MOP Wola Korycka do MOP Markuszów w woj. lubelskim. Później ma skierować się na S19 i w okolicach Rzeszowa na obecną DK19, aby dotrzeć na plac budowy.

Jak informowała na początku tego miesiąca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, maszyna TBM o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim. "Kret" jest transportowany z Hiszpanii.

"Maszynę rozłożono na części, ale i tak niektóre z jej elementów mają duże rozmiary i wagę, co jest dodatkowym utrudnieniem w transporcie kołowym. Tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono" - wskazują urzędnicy.

"Maszyna TBM jest ogromna i będzie składana na placu budowy przy pomocy żurawi gąsienicowych o udźwigu 650 i 300 ton" - dodają. Ostatni z transportów ma dotrzeć na plac budowy najpóźniej pod koniec stycznia.

