Pogoda. Mróz niemal w całym kraju, nawet 10 st. "na minusie". IMGW ostrzega przed śniegiem

Synoptycy zapowiadają bardzo mroźny weekend, miejscami temperatura spadnie do minus dziesięciu stopni. Prognozowane są także intensywne opady śniegu.

Pogoda na weekend. Śnieg w całym kraju, nawet 10 cm białego puchu

Jak powiedział synoptyk Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, śnieg może poprószyć w całym kraju, jednak największe opady spodziewane są na północy. - Intensywne opady śniegu wystąpią na Pomorzu, tutaj miejscami może spaść nawet do dziesięciu centymetrów białego puchu. Na pozostałym obszarze opady będą słabe, ale całodobowy mróz sprawi, że miejscami zabieli się - zapowiedział Michał Ogrodnik.

Zaznaczył, że weekend szczególnie mroźny będzie na wschodzie i w terenach podgórskich. - Na tych obszarach w nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna spadnie do minus dziesięciu stopni, natomiast w centrum do minus sześciu stopni. Słabszy mróz prognozowany jest na zachodzie i nad morzem, tam około minus trzech stopni - mówił synoptyk.

Pogoda robi się niebezpieczna. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

- W dzień, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, najchłodniej również na wschodzie - około minus czterech stopni. W centrum od minus dwóch stopni w sobotę do zera stopni w niedzielę, a na zachodzie i nad morzem od minus jednego stopnia w sobotę do plus jednego stopnia w niedzielę - dodał Michał Ogrodnik.

W górach pojawił się śnieg. Na Kasprowym nawet 4 cm. Będzie coraz zimniej

W całym kraju na drogach może być ślisko, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

IMGW z alertami przed intensywnymi opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

lubuskim (powiaty: słubicki, sulęciński, gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki),

wielkopolskim (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, szamotulski, obornicki, chodzieski, wągrowiecki, pilski, złotowski),

kujawsko-pomorskim (oprócz powiatów południowych).

W wymienionych regionach prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, lokalnie nawet do 15 cm.