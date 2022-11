Radio ZET: Andrzej Duda nie poleci do Kataru na mecze Polaków. "Wyjazdy ograniczone do minimum"

- Chodzi o napiętą sytuację w kraju po eksplozji rakiety w Przewodowie i trwającą wojnę w Ukrainie. W obliczu tych wydarzeń, prezydent chce do minimum ograniczyć wyjazdy zagraniczne, które zmuszałyby go do opuszczenia terytorium RP na dłużej - wyjaśnił w rozmowie z Radiem ZET jeden z prezydenckich ministrów. Obecność w Katarze, pod warunkiem wyjścia Polski z grupy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Państwowe pogrzeby ofiar wybuchu w Przewodowie odbędą się dzień po dniu

Incydent w Przewodowie. Zginęły dwie osoby

W Przewodowie we wtorek po południu w wyniku uderzenia rakiety zginęły dwie osoby. Polskie władze od razu odbyły narady i konsultacje. Przekazano po nich, iż rakieta mogła zostać wystrzelona z terytorium Ukrainy.

Incydent z rakietą miał związek z działaniami kontrofensywnymi, jakie ukraińska obrona rakietowa i powietrzna przeprowadzała 15 listopada w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.

Müller: Powodem eksplozji w Przewodowie były działania obronne Ukrainy

Mundial Katar 2022 rozpocznie się 20 listopada

Mundial w Katarze rozpocznie się już w niedzielę 20 listopada o godzinie 17:00, kiedy to odbędzie się pierwszy mecz turnieju. Powalczy w nim reprezentacja gospodarzy, czyli Katar z Ekwadorem. Dzień później zainaugurowana zostanie kilkunastodniowa seria, w trakcie której rozgrywanych będzie kilka spotkań dziennie. Biało-czerwoni przystąpią do gry 22 listopada. Mecz Polska - Meksyk zaplanowano na godzinę 17:00. W kolejnych spotkaniach kadra Czesława Michniewicza zmierzy się z Arabią Saudyjską i Argentyną.

Zakończenie fazy grupowej zaplanowano na piątek 2 grudnia. Tego dnia odbędą się cztery ostatnie spotkania tej fazy - Korea Południowa zagra z Portugalią, Ghana z Urugwajem, Kamerun z Brazylią i Serbia ze Szwajcarią.