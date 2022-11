Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Do kiedy głosowanie? PWN zachęca do udziału w plebiscycie

Jury po przeanalizowaniu zgłoszeń wybrało 20 finałowych słów, które powalczą o miano Młodzieżowego Słowa Roku 2022. "Nie musi być [ono - red.] nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku" - podkreślają organizatorzy.

Teraz wyboru dokonają internauci, choć w konkursie przewidziana jest także dodatkowa Nagroda Jury, która "pozwoli wskazać najciekawsze zdaniem Jury słowo wraz z definicją". "Kapituła zwróci uwagę m.in. na istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości" - czytamy.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - do kiedy i jak głosować?

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 trwa od 15 do 30 listopada. Ostateczne rozstrzygnięcie tegorocznej edycji plebiscytu nastąpi natomiast na początku grudnia. Aby oddać głos na jedną z propozycji, wystarczy wejść na stronę PWN i kliknąć napis: "Weź udział w akcji 'Młodzieżowe Słowo Roku 2022'", który znajduje się u g鏎y strony. Zostaniemy przekierowani do zakładki, w której wyświetli się okno z formularzem do głosowania.



Młodzieżowe Słowo Roku - finałowa dwudziestka. Rel i "a kto pytał?"

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - 20 finałowych słów

W ubiegłych latach pierwsze miejsca w plebiscycie zajęły słowa: śpiulkolot, alternatywka, dzban, XD i sztos. W tym roku głosować można natomiast na jedną z 20 propozycji, które zostały wyłonione z prawie 125 tys. zgłoszeń internautów:

baza,

betoniarz,

cringe,

essa,

gigachad,

a kto pytał?,

łymyn,

naura,

NPC,

odklejka,

onuca,

pokemon,

rel,

robi wrażenie,

siedemnaście,

sigma,

slay,

sus,

twoja stara/twój stary,

UwU.

"Jury wraz z przedstawicielami PWN, organizatora konkursu, zakwalifikowało te słowa, które spełniały jednocześnie dwa warunki - miały największą frekwencj wśród zgłoszeń oraz były zgodne z zasadami regulaminu. Dodatkowo sposób ich funkcjonowania we współczesnym języku i komunikacji został skonsultowany z zespołem doradczym nastolatków z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży" - czytamy.

"Przedpotopowa farsa". Zetki bezlitosne dla "młodzieżowych słów roku"