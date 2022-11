Pierwszy odcinek zapory elektronicznej na granicy z Białorusią otwarty. Kamiński: Nowoczesne narzędzie nadzoru

Jak mówił szef MSWiA, cała zapora elektroniczna na granicy polsko-białoruskiej będzie miała długość 206 km i będzie to prawdopodobnie najdłuższa tego typu instalacja na świecie. Rząd przeznaczy na budowę ok. 1,6 mld zł. Z tej kwoty 300 mln zł to koszt budowy zapory elektronicznej.

REKLAMA

Wisiał na zaporze na granicy polsko-białoruskiej. SG: Opuścił terytorium Polski

Zapora elektroniczna na granicy z Białorusią. Otwarto pierwszy odcinek

- Rok temu tutaj miały miejsce dramatyczne wydarzenia na granicy z Białorusią. Tysiące emigrantów chciało nielegalnie przekroczyć granicę z Polską. Była to akcja destabilizująca sytuację w tej części Unii Europejskiej - powiedział w piątek w we wsi Nomiki (woj. podlaskie) szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl



- Dziś otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej. To znacząco poprawi ochronę naszej granicy - podkreślił. - Jest to bardzo nowoczesne narzędzie nadzoru nad granicą polsko-białoruską. W najbliższych tygodniach będą oddawane kolejne odcinki zapory. Będzie to najdłuższa linia ciągłego nadzoru elektronicznego na świecie, licząca ponad 200 km - wyjaśnił Kamiński.

Polacy popierają pomysł budowy muru na granicy z Rosją. Nawet wyborcy opozycji

Polska wybuduje mur na granicy z Rosją

Z kolei na początku listopada minister obrony narodowej ogłosił, że Polska wybuduje mur na granicy z Rosją. - Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie, a więc trzy warstwy, które pozwolą na zbudowanie tymczasowej zapory. Takiej, jaka była budowana na granicy polsko-białoruskiej - mówił Mariusz Błaszczak.

- Równolegle będą prowadzone prace związane z zakładaniem perymetrii. Podjęliśmy działania, żeby ogrodzenie powstało jak najszybciej. Żołnierzy będzie zaangażowanych tylu, ilu będzie trzeba - tłumaczył.