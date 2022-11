W piątek 18 listopada Ewa Kopacz i Donald Tusk wzięli udział w konferencji prasowej w jednym z żłobków w Warszawie. W ten sposób Platforma Obywatelska zainaugurowała zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem o finansowaniu in vitro.

Donald Tusk o PiS-ie: Żyjemy w państwie, które jest rządzone przez mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet

- Mieliśmy program finansowania in vitro w latach 2013-2016. To był dobry program, oparty na naukowych zasadach, przynoszący efekty. Z tego programu urodziło się ponad 22 tysiące dzieci - mówiła Ewa Kopacz. Polityczka dodała, że gdy nadeszła władza PiS, to nagle prorodzinnemu ugrupowaniu zaczął przeszkadzać program, który skutecznie walczył z problemem niskiej dzietności w kraju. - Nawet to, że mamy 22 tysiące nowych Polek i Polaków, przeszkadzało im i zamknęli ten program. Nie bacząc na to, że w Polsce jest półtora miliona par cierpiących z powodu niepłodności - dodała.

- Pamiętam jak dziś, to było niezwykle wzruszające spotkanie z parą, która doczekała się potomstwa dzięki procedurze in vitro, ale która praktycznie finansowo zbankrutowała - mówił z kolei Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej przyznał, że procedura in vitro jest droga, ale czasem jest też jedynym sposobem na to, by dana para doczekała się dziecka. Dlatego z oburzeniem mówił o zniesieniu programu przez PiS.

- Żyjemy w państwie, które jest rządzone przez mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet. To niestety bardzo trafnie oddaje całą strategię polityczną PiS wobec polskich kobiet, ale też wobec polskich rodzin, dzieci, ojców - mówił Donald Tusk. Polityk podkreślił, że w ciągu roku zmarło o 170 tys. osób, niż się urodziło.

Dalej lider PO krytykował PiS. - A ta władza co nam funduje? Przymus, kontrolę, pogardę, czasami przemoc wobec polskich kobiet. Za tymi suchymi stwierdzeniami: rejestr ciąży, ograniczenie cesarskich cięć, decyzja trybunału pani Przyłębskiej zakazująca dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, za tymi słowami kryją się naprawdę straszne rzeczy. Czas najwyższy aby ci talibowie znad Wisły, zostawili prawa kobiet, prawa dzieci, prawa polskiej rodziny do szczęścia, bezpieczeństwa, zdrowia - mówił.

- Ja tym wszystkim właśnie talibom, którzy gotują Polkom to codzienne piekło na Ziemi, dedykuję piosenkę pani Justyny Biedrawy. Piosenka zaczyna się od słowa "proszę" - wyjaśnił Donald Tusk. Politykowi najpewniej chodziło o utwór Biedrawy pt. "Proszę Wypier****ć".

