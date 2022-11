Pogrzeby ofiar wybuchu w Przewodowie będą miały charakter państwowy. Odbędą się dzień po dniu

W wyniku wybuchu, do którego doszło 15 listopada we wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie), zginęło dwóch pracowników tamtejszej suszarni zboża. 19 oraz 20 listopada odbędą się pogrzeby 62-letniego Bogusława W. oraz 60-letniego Bogdana C.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkańcy gminy Dołhobyczów komentują zdarzenie w Przewodowie. "Głuchy huk, taki aż ziemia się wzdrygnęła"

Przewodów. Pogrzeby ofiar wybuchu będą miały charakter państwowy

Najpierw odbędzie się pogrzeb Bogusława W., mieszkańca Przewodowa. Uroczystość została zaplanowana na sobotę o godz. 12.00, natomiast Bogdan C., mieszkaniec wsi Setniki, zostanie pochowany dzień później o godz. 13.00. Obie uroczystości będą miały charakter państwowy, jednak rodziny ofiar proszą o uszanowanie ich prywatności. "Pogrzeb tragicznie zmarłych mieszkańców miejscowości Przewodów w gminie Dołhobyczów będzie miał charakter państwowy. Apeluję do wszystkich redakcji, aby uszanować ból rodzin i bliskich ofiar, zapewnić im intymność w przeżywaniu ceremonii i nie czynić z pogrzebu wydarzenia medialnego - przekazał Lech Sprawka wojewoda lubelski.

Ks. Bogdan Ważny, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Przewodowie, który zajmuje się organizacją ceremonii, informuje, że trwają przygotowania do pochówków, wszystko odbywa się zgodnie z planem. Msze będzie koncelebrował biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski Mariusz Leszczyński - przekazał proboszcz, cytowany przez RMF24. Pogrzeb państwowy jest to publiczna ceremonia pogrzebowa, odprawiana według ścisłych zasad protokołu.

Wybuch w Przewodowie. Mamy nowe zdjęcia z lotu ptaka. Widać skalę zniszczeń

Przewodów. Wybuch w pobliżu suszarni zbóż. Zginęło dwóch mężczyzn

Do wybuchu w Przewodowie doszło 15 listopada około godz. 15.40. W pobliżu suszarni zbóż spadła rakieta, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch mężczyzn. Tego dnia Rosjanie przeprowadzili największy atak rakietowy na Ukrainę. Według wstępnych ustaleń pocisk, który spadł na terenie Polski, należał do ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która chciała trafić w rosyjską rakietę, zmierzającą w kierunku Ukrainy.

Zełenski nieco inaczej o wybuchu rakiety w Polsce. "Jesteśmy wdzięczni"