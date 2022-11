Wpływ na pogodę w Polsce ma front, który sprowadza do naszego kraju arktyczne powietrze. Z tego powodu noc z czwartku na piątek była bardzo zimna, a w wielu miejscach temperatura spadła i to dość gwałtownie. Na południu i wschodzie było nawet do -6 stopni.

Ostrzeżenia IMGW na piątek 18 listopada - uwaga na oblodzenia dróg i chodników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obowiązują one na południu kraju do godziny 10. Na tym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Na południowym zachodzie temperatura przy gruncie spadnie do -3 stopni, a na południowym wschodzie do -6 stopni. Nad ranem padać może też deszcz, deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg. "Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do końca tygodnia" - czytamy w komunikacie IMGW.

Śnieg w Polsce - gdzie już spadł? W Krakowie i Gdańsku biało [PROGNOZA]

Ostrzeżenia zostały wydane dokładnie w:

woj. dolnośląskim - powiaty zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, złotoryjski, lwówecki, karkonoski, jaworski, świdnicki, kamiennogórski, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki oraz Jelenią Górę i Wałbrzych;

woj. opolskim - powiaty nyski, prudnicki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki;

woj. śląskim - powiaty raciborski, rybnicki, wodzisławski, pszczyński, cieszyński, bielski, żywiecki oraz Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory;

woj. małopolskim - całe województwo z wyjątkiem północnych powiatów;

woj. podkarpackim - całe województwo z wyjątkiem północnych powiatów.

W piątek na południu kraju zapowiadane jest zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze chmury będą umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i nad morzem pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. "Temperatura maksymalna od -2 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 stopnia w centrum, do 4 stopni nad morzem. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni" - czytamy w prognozie IMGW.

W górach pojawił się śnieg. Na Kasprowym nawet 4 cm. Będzie coraz zimniej