"No i spadł". W Krakowie i Gdańsku już biało - gdzie jeszcze spadnie śnieg? [PROGNOZA]

"No i spadł" - obwieścili rano prowadzący profil meteoprognoza, udostępniając zdjęcie z Krakowa. To właśnie m.in. tam w nocy z czwartku na piątek spadł śnieg. Można zobaczyć to na zdjęciu poniżej:

W Gdańsku też już biało - sprawdziły się prognozy, bo to właśnie na południu i na północy kraju były zapowiadane najmocniejsze opady. "Po łaskawej, wyjątkowo ciepłej pierwszej połowie listopada, przyszło znaczne ochłodzenie (...). Rzeczywiście, meteorologiczne prognozy sprawdziły się w stu procentach. Spadło trochę śniegu. Było bardzo zimno, biało, ślisko, ale zarazem... magicznie" - czytamy na portalu gdansk.pl.

Skąd nagłe ochłodzenie? Polska jest pod wpływem arktycznego powietrza znad północnego wschodu. w piątek w ciągu dnia śnieg i deszcz ze śniegiem mają popadać w kilku regionach, a temperatura powyżej zera utrzyma się tylko na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju ma być zimniej - głównie na minusie. W Warszawie i Lublinie -2 stopnie, w Poznaniu - nawet -4. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokażą ok. -1 do -2.

Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska przekazała, że w górach poprószy najmocniej.

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem będą występowały na południu, na wschodzie i na wschodnim Wybrzeżu. W górach, szczególnie w Tatrach, śniegu może spaść więcej, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około siedmiu centymetrów

- dodała.

Najniższa temperatura w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie i na wschodzie Polski. - Maksymalna będzie wynosić od minus dwóch stopni na Suwalszczyźnie, a także na wschodnich krańcach Zamojszczyzny, przez zero stopni w centrum, do trzech-czterech stopni na zachodzie - Grażyna Dąbrowska.

Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Zimowa aura utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Gdzie spadnie śnieg? Prognoza pogody w kolejnych dniach

IMGW informuje też o pogodzie na kolejne dni:

W piątek na południu kraju zachmurzenie całkowite i duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i nad morzem słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -2 stopni C na Suwalszczyźnie, około 1 stopnia C w centrum, do 4 stopni C nad morzem. Drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni

- podają synoptycy IMGW na swojej stronie.

Jak dodają, w sobotę i niedzielę na północy i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, lokalnie małe.

Na północy i wschodzie słabe opady śniegu. Drogi i chodniki śliskie. Temperatura minimalna od -9 stopni C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około -5 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -1 st. C nad morzem. Temperatura maksymalna od -4 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby, w niedzielę na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych i wschodnich

- informują.

Co w kolejnych dniach?

Od poniedziałku do środy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami; w poniedziałek na północy i południowym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -7 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 1 st. C nad morzem. Temperatura maksymalna od -2 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni i wschodni, tylko we wtorek na wschodzie kraju północno-zachodni i zachodni

- dodaje IMGW.

