Polski Bruce Lee - spał na ławce, nagle wstał i zaczął ćwiczyć. Nagranie podbija sieć [WIDEO]

Operator monitoringu miejskiego w Inowrocławiu, obserwując obraz z kamer, zauważył osobę, która leżała na ławce na terenie grillowiska w Solankach.

"Jak się później okazało, starszy mężczyzna leżał tam przez ponad godzinę, a z uwagi na temperaturę powietrza i godzinę wieczorną, operator postanowił zgłosić to dyżurnemu, który na miejsce wysłał patrol strażników" - wyjaśnili na Facebooku strażnicy miejscy.

Jak relacjonują strażnicy, w pewnym momencie, kiedy służby były w drodze, mężczyzna wstał, zdjął ubranie i rozpoczął ćwiczenia. Można to zobaczyć na nagraniu poniżej:

Zobacz wideo Inowrocław. Mężczyzna spał na ławce. Nagle wstał i zaczął ćwiczyć

Film z "treningów" mężczyzny straż miejska z Inowrocławia udostępniła na swoim profilu na Facebooku. Wideo obejrzało już ponad 300 tys. osób. Wielu komentujących porównywało mężczyznę do Bruce'a Lee czy Stevena Seagala. "King Bruce Lee karate mistrz. Nic złego nie robił, a interwencja dobrze, że była, bo gdy by coś się stało, to byłby lincz, że widzieli, a nic niezrobili" - skomentowała jedna z osób.

