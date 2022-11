Podczas odsłonięcia pomnika Jana Szyszki w Jarocinie Janusz Ziętkiewicz założył koszulkę z antypisowskim napisem znaczącym dokładnie to, co osiem gwiazdek. Po kilku tygodniach dostał wezwanie na policję, gdzie wręczono mu mandat. Mężczyzna go nie przyjął. - To moja wolność słowa, to moje prawo do wyrażania niezadowolenia - powiedział. Sprawa trafiła do sądu.

