Rzeczniczka prasowa głogowskiego szpitala Ewa Todorov w rozmowie z TVN24 powiedziała, że 13-latka urodziła dziecko 4 listopada. - Ponieważ matka nie ukończyła 15. roku życia, zgodnie z procedurami o sprawie została poinformowana prokuratura - przekazała.

Dolnośląskie. 13-latka urodziła dziecko. Prokuratura wszczęła śledztwo

Informację tę potwierdza także prokuratura w Legnicy (w województwie dolnośląskim). Śledztwo jest już w toku, jednak ze względu na dobro małoletniej, informacje o tym, pod jakim kątem prowadzone jest dochodzenie, nie zostaną podane mediom. Wiadomo jednak, że dziecko i matka czują się dobrze. Z nieoficjalnych informacji mediów wynika, że ojcem jest osoba dorosła.

13-latka urodziła w Głogowie dziecko. Prokuratura rozgląda się za ojcem

Zgodnie z zapisami Kodeks karnego, współżycie z osobą poniżej 15. roku życia podlega karze od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Ta sama samej karze podlega osoba, która w celu zaspokojenia seksualnego "prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej".

Sprawę jako pierwsi opisali dziennikarze "Głosu Głogowa". Z inch informacji wynika, że nastolatka do końca ukrywała ciążę przed nauczycielami i znajomymi. Radio Elka poprosiła też o komentarz przedstawicieli szkoły, w której uczyła się 13-latka. - Dziewczynka ma zapewnione nauczania indywidualne w domu. Nasza uczennica może liczyć na wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa. Wszystkie te działania zaproponowaliśmy mamie 13-latki. Skierowaliśmy też mamę do radców prawnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby szukała pomocy dla swojej córki - mówi dyrektorka w rozmowie z dziennikarzami Radia Elka.

13-latka z Głogowa jest jedną z najmłodszych matek w Polsce. Młodsza od niej była tylko 12-letnia dziewczynka, która urodziło dziecko w 2020 r. w Kielcach. Ojcem dziecka okazał się 29-letni mężczyzna z Wałbrzycha.