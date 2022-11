W czwartek rano pisaliśmy, że ofiary wtorkowego wybuchu w Przewodowie mogą mieć państwowy pogrzeb - decyzja należała do rodzin zmarłych. Po godzinie 10 RMF FM poinformowało, że według nieoficjalnych informacji bliscy zmarłych podjęli już decyzję w sprawie ceremonii.

Przewodów. Mężczyźni zmarli w wyniku uderzenia rakiety będą mieć państwowy pogrzeb

Jak czytamy, reporter RMF FM Roch Kowalski dowiedział się nieoficjalnie, że rodziny obu zmarłych we wtorek mężczyzn wyraziły zgodę na zaproponowany przez Kancelarię Premiera państwowy charakter ceremonii. Jej szczegóły są jednak na razie utrzymywane w tajemnicy. Polska Agencja Prasowa podaje natomiast nieoficjalnie, że pogrzeb może odbyć się w sobotę 19 listopada.

Wcześniej informowaliśmy, że według słów Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych, który był gościem Polsatu News, rodziny zmarłych otrzymają wsparcie finansowe - trafi do nich zasiłek celowy, a także renta socjalna. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie poinformowała natomiast, że starosta powiatu hrubieszowskiego oddelegował psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie do zabezpieczenia wsparcia psychologicznego dla mieszkańców miejscowości.



Przewodów. Rakieta spadła 300 m od szkoły. Dyrektorka: Po prostu nie wierzyłam

Tragedia w Przewodowie

15 listopada we wsi Przewodów (woj. lubelskie) około godz. 15.40 rakieta (bądź jej fragmenty) uderzyła w miejscową suszarnię zbóż, co spowodowało śmierć dwóch pracujących tam wtedy mężczyzn - 60-letniego Bogdana C. oraz 62-letniego Bogusława W. W związku z tragedią w całej gminie Dołhobyczów została ogłoszona żałoba narodowa.

