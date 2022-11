Chorzów. Dzieci i opiekunki wycieczki biegały po drodze szybkiego ruchu. Policja wyjaśnia, skąd taka decyzja

Nagranie z kamerki samochodowej zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Widać na nim sporą grupę dzieci z pleckami, które przebiegają wzdłuż barierki energochłonnej na trasie szybkiego ruchu. Między dziećmi widzimy dorosłe kobiety - także w biegu. Do zdarzenia miało dojść w środę rano w Chorzowie.

Chorzów. Dzieci z opiekunkami biegły po drodze szybkiego ruchu

Jak donosi polsatnews.pl, sprawą zajmuje się chorzowska Komenda Miejska Policji. - Komendant miejskiej policji wszczął czynności wyjaśniające z art. 160 Kodeksu Karnego, który mówi o "narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia" - przekazała portalowi policja.

- Wiemy, co to za grupa i kim są opiekunowie - mówi w portalu slazag.pl kom. Arkadiusz Bień. - Chwilę wcześniej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autokaru wycieczkowego, którym poruszała się ta grupa. Ustalamy okoliczności zdarzenia. Musimy wyjaśnić m.in. dlaczego opiekunowie podjęli decyzję o opuszczeniu pojazdu i przemieszczeniu dzieci bez udziału służb - tłumaczy.

