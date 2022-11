Nieoficjalnie: Andrzej Duda przyjedzie w czwartek do Przewodowa. "Ma uspokoić mieszkańców"

Andrzej Duda przyjedzie w czwartek (17 listopada) wczesnym popołudniem do Przewodowa w województwie lubelskim - przekazał Polsat News. Jak wcześniej przekazał prezydent, "jest wysokie prawdopodobieństwo, że rakieta, która spadła na polską wieś służyła ukraińskiej obronie przeciwrakietowej, czyli została użyta przez ukraińskie siły obronne".

Andrzej Duda przyjedzie do Przewodowa? Nieoficjalnie ma to zrobić jeszcze w czwartek

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy wynika, że prezydent chce spotkać się z mieszkańcami Przewodowa z powiatu hrubieszowskiego, który graniczy z Ukrainą, i uspokoić ich. Andrzej Duda ma też zapewnić, że są oni bezpieczni.

Wybuch rakiety we wsi Przewodów

We wtorek 15 listopada o godzinie 15:40 we wsi Przewodów doszło do eksplozji rakiety rosyjskiej produkcji. W wyniku tego zdarzenia zmarły dwie osoby: 62-letni Bogusław W. oraz 60-letni Bogdan C., którzy pracowali w miejscowej suszarni zbóż. Z informacji przekazanych przez polskie władze wynika, że był to najprawdopodobniej pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej - tego dnia Rosja przeprowadziła bowiem najbardziej aktywny atak na Ukrainę od początku konfliktu.

