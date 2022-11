Nieoficjalnie: Andrzej Duda przyjedzie w czwartek do Przewodowa

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Polsat News wynika, że Andrzej Duda uda się do Przewodowa, gdzie we wtorek doszło do eksplozji rakiety. Wizyta ma odbyć się jeszcze w czwartek 17 listopada.

